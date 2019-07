Aanleg nieuwe kunstgrasvelden Legmeervogels in volle gang

Bij Legmeervogels in Uithoorn zitten ze deze zomer niet stil. Op de club worden momenteel de velden 3 en 4 van nieuw kunstgras voorzien. Na tien jaar zijn de velden door het intensieve gebruik toe aan vervanging

Wethouder Jan Hazen (Sport) bracht donderdag een bezoek aan de club. De gemeente verstrekt subsidie aan de vereniging voor de aanleg van de velden. Paul Legez van Legmeervogels en aannemer André Ceelen (CSC Sport) legden de wethouder uit hoe de velden worden aangelegd. Een secuur proces dat ruim vier weken in beslag neemt. Een kunstgrasveld is namelijk opgebouwd uit verschillende lagen, legt Ceelen uit: ,,De fundatie, een sporttechnische laag en de toplaag, oftewel het kunstgrassysteem. Bij de aanleg van een veld hanteren we de normen van NOC*NSF en de KNVB.”

Legez vult aan: ,,We zijn ook druk bezig geweest om de infill (het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid) van beide oude velden leeg te kloppen. De infill van veld 3 is in het lab getest en goedgekeurd voor hergebruik. Het materiaal wordt hergebruikt als basis voor de infill van de nieuwe kunstgrasmat, een prima voorbeeld van recycling en de circulaire economie.”

De club is blij dat de gemeente subsidie verstrekt voor de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden. De belangrijkste reden is dat de speelcapaciteit wordt verhoogd. Dat is nodig, de club telt ruim duizend leden.

Als alles volgens schema verloopt, kan er volgende maand weer gevoetbald worden. Hazen: ,,Iedereen werkt ondanks de enorme hitte, keihard om de grasvelden op tijd speelklaar te krijgen. Mijn complimenten. Ik wens iedereen nu alvast veel voetbalplezier op de nieuwe velden.”