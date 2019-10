Aalsmeer oogst voor Voedselbank

Aalsmeer – Voor de Voedselbank hebben de inwoners en ondernemers van Aalsmeer en Kudelstaart het hart op de goede plaats. Dat is al eens eerder gezegd en de laatste tijd waren er ook weer veel goede gebaren en donaties voor de Voedselbank.

Zo rijdt de Voedselbank al weer bijna twee maanden met een door de firma Celieplant gratis beschikbaar gesteld busje. Dit busje haalt op donderdagmorgen verse spullen op bij de supermarkten op en die worden ’s middags direct uitgedeeld bij de uitgifte. Pas geleden zag een mevrouw het busje bij een supermarkt staan en ging spontaan haar voorraadkast leeg halen en gaf een grote hoeveelheid potten en blikken aan de vrijwilligers van de Voedselbank mee. En wat te denken van het echtpaar dat besloot om vegetarisch te gaan eten en toen de hele voorraad vlees uit de diepvries bij de Voedselbank kwam brengen. Prachtig toch?!

Inzamelingsacties

Afgelopen weekend was er een inzameling bij supermarkt Deen. Ondanks het slechte weer toch weer een mooie opbrengst, veel kratten vol met levensmiddelen die in de pakketten voor de klanten terecht komen. Binnenkort houden de Hervormde Dorps- en Oosterkerk weer een actie.

Peren, druiven en jam

Maar het meest opvallende van de afgelopen tijd is de fruitoogst. Vrijwilligers van de Voedselbank hebben al een paar keren peren en druiven geplukt bij particulieren. Andere particulieren hebben al diverse malen de peren- en druivenoogst en ook zelfgemaakte jam bij de Voedselbank bezorgd. En dat komt nog bovenop de meneer die iedere week de opbrengst van zijn moestuin kwam brengen.

De Voedselbank is erg blij met al deze hulp en donaties. Het is hard nodig om elke week weer gezinnen te helpen die om wat voor reden dan ook onvoldoende geld hebben om zelf voedsel te kunnen kopen. Ook bijdragen? Mail naar voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl of bel naar 06-37471838. Ook financiële steun is hard nodig om de zaak draaiende te houden: NL52RABO0180539787 (t.n.v. Stichting Voedselbank Aalsmeer). Voedselbank Aalsmeer dankt u voor alle steun, donaties en giften!