Aalsmeer klaar voor 3e ronde Eredivisie Zeilen

Aalsmeer – Aankomend weekend van 6 tot en met 8 juli zijn de Westeinderplassen in Aalsmeer het strijdtoneel voor de derde speelronde van de Eredivisie Zeilen 2018. Tijdens de Westeinder Water Week zullen 15 zeilteams met elkaar het gevecht op het water aangaan in de strijd voor de felbegeerde landstitel.

Inmiddels zijn de Westeinderplassen een begrip binnen de Eredivisie Zeilen series. Met de verwachte weersvoorspellingen belooft ook deze editie opnieuw een mooi zeilweekend te worden met zon, wind en een lichte golfslag. Regerend landskampioen Almere Centraal zal alles uit de kast moeten halen om hun voorsprong te behouden.

Dit jaar is het niveau dusdanig hoog dat de verschillen minimaal zijn. Afgelopen speelronde in Roermond wist het lokale zeilteam Maas en Roer de overwinning te pakken en het gat met de koplopers terug te brengen tot 1 punt. Jachtclub Scheveningen volgt daarachter met eveneens 1 punt verschil.

Prijsuitreiking door wethouder

Het lokale zeilteam Westeinder uit Aalsmeer zal dit weekend proberen hun slag te slaan op hun thuiswater. Momenteel zijn zij overall op de 12e plaats, maar de verschillen zijn klein genoeg om een stijging in het klassement te forceren. Op zondag zullen de drie winnende teams uit handen van Robert van Rijn (wethouder Recreatie & Toerisme Aalsmeer) hun prijzen uitgereikt krijgen.

Westeinder Water Week

Tijdens de Westeinder Water Week staat de watersport centraal. Terwijl vanaf de kant de Eredivisie Zeilen goed te volgen is kunnen jong en oud kennismaken met diverse watersportactiviteiten. Zo is de Optimist on Tour aanwezig om kinderen kennis te laten maken met het zeilen onder begeleiding van ervaren instructeurs. Ervaren hoe het is om met hoge snelheid over het water te gaan, stap dan gerust op de waterski of een wakeboard. Maar ook beleven hoe het is om op een sloep rustig rond te varen behoort tot de mogelijkheden. Het volledige programma is te bekijken op de officiële website van de Westeinder Water Week.

Wat is Eredivisie Zeilen

In de Eredivisie Zeilen strijden toonaangevende watersportverenigingen van Nederland in moderne sportboten van het type J/70. De boten worden beschikbaar gesteld door de organisatie om te zorgen voor een gelijke strijd om de landstitel. Zeilers hoeven alleen hun eigen zeilpak mee te nemen. De boten worden geleverd door de stichting J-Club Nederland die mee investeert om de Eredivisie Zeilen mogelijk te maken.

De wedstrijdformule is helder: korte races van ongeveer 15 minuten, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf speelronden op unieke locaties verspreid door Nederland. Dit alles wordt georganiseerd door een sterk wedstrijdcomité. De teams worden op het water gewisseld waardoor het mogelijk is om maximaal 45 wedstrijden per speelronde te organiseren, waarmee theoretisch het totaal op 225 races uit kan komen aan het einde van het seizoen.

Vijf speelronden

De Eredivisie Zeilen is half april gestart in Almere en na Roermond en Aalsmeer volgt speelronde vier van 7 tot en met 9 september in Lelystad en tot slot speelronde vijf van 5 tot en met 7 oktober in Veere. De Eredivisie Zeilen is online te volgen met live SAP tracking verrijkt met animaties. Ook de bezoekers die fysiek aanwezig zijn op de locatie kunnen de race eenvoudig volgen vanaf de kant. Meer informatie op www.eredivisiezeilen.nl.

Foto: Jasper van Staveren