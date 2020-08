Aalsmeer en corona: Van zeven naar vier

Aalsmeer – De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag 18 augustus was duidelijk: Wij, Nederlanders zijn eigenlijk wel klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog niet uitgeraast, het verspreidt zich gestaag. De ontwikkelingen zijn niet optimistisch en als het zo doorgaat, zo zei de premier, is het nemen van weer strengere maatregelen onvermijdelijk.

Het blijkt vooral mis te gaan in de privésfeer: Feestjes, buurtborrels en samenzijn in familiesfeer. Het kabinet voert daarom in dat er in huis, dus in privésfeer, maar zes personen maximaal mogen zijn. En de anderhalve meter blijft gelden.

Vanuit Aalsmeer valt wel positief nieuws te melden wat betreft het coronavirus. Werden vorige week 7 besmettingen vastgesteld, deze week telt Aalsmeer slechts 4 met corona besmette inwoners (12,6 op 100.000 inwoners). In Uithoorn daalde het aantal besmette inwoners met één, van 10 vorige week naar nu 9 (30 op 100.000).

In Amstelveen een kleine verhoging, van 53 vorige week naar nu 54 besmette inwoners (58,9 op 100.000). In Haarlemmeermeer eveneens een lichte stijging, van 55 vorige week naar nu 59 besmette inwoners (37,8 op 100.000).

De corona-maatregelen blijven geldig en er wordt gevraagd deze na te leven: Naast 1,5 meter afstand, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten thuis blijven en contact opnemen met de GGD voor een test. Blijf gezond!