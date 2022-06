Gemeente neemt vast een kijkje in nieuwe bibliotheek

Uithoorn – Dinsdagavond heeft de raad en het college van Uithoorn alvast een kijkje kunnen nemen in de in aanbouw zijnde nieuwe bieb, die paal aan de Amstel komt. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting om eind juli de deuren voor het publiek te openen. Na een maand warmdraaien, gaat de bibliotheek in het weekend van 3 en 4 september dan ook officieel open. In dit openingsweekend zijn er tal van festiviteiten om alle inwoners van Uithoorn en omgeving kennis te laten maken met hun tweede huiskamer. Tot die tijd zijn de ontwikkelingen te volgen op nieuwebiebuithoorn.nl.

Het spiksplinternieuwe gebouw aan de Amstel is inmiddels opgeleverd. Interieurbouwers zijn nu bezig om van de ruimte waar de bieb gaat komen een plek te maken waar iedere inwoner van Uithoorn en De Kwakel zich thuis voelt. Een plek om boeken te lenen, te studeren, te werken en om anderen te ontmoeten. Maar ook om er lezingen bij te wonen, inspiratie op te doen of iets nieuws te leren. Zoals het leren van digitale vaardigheden, het verbeteren van de Nederlandse taal en het opdoen van technische kennis en vaardigheden bij de Maakplaats voor kinderen.

‘Aanwinst voor Uithoorn’

“De nieuwe bieb wordt echt een aanwinst voor onze gemeente. Een eigentijdse plek qua uitstraling, maar ook als het gaat om wat de bieb haar bezoekers allemaal biedt. De invulling sluit aan bij de ambitie die we als gemeente hebben: alle inwoners laten deelnemen aan de samenleving. De komende tijd wordt er nog hard gewerkt in het pand, maar ik ben nu al trots dat we dit kunnen realiseren in Uithoorn!”, aldus wethouder Jose de Robles.

“De plannen voor de nieuwe bieb zijn jaren geleden ontstaan. We hebben daarbij intensief en constructief samengewerkt met de gemeente. Erg leuk dat het college en raadsleden nu een kijkje in de keuken hebben kunnen nemen. Het is een heerlijk vooruitzicht dat we na zo’n lange periode van plannen maken, overleggen, bouwen en inrichten de deuren bijna kunnen openen voor álle inwoners van Uithoorn en omgeving,” aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

Over de Bibliotheek Amstelland

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek Amstelland is 7 dagen per week open, heeft 4 vestigingen in 3 gemeenten, ontvangt 800.000 bezoekers per jaar, heeft 36.000 leden, 200.000 verschillende producten, een uitgebreid lesprogramma en een programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. debibliotheekamstelland.nl en nieuwebiebuithoorn.nl

Op bijgaande foto: Wethouder Jose de Robles en directeur van de Bibliotheek Amstelland Daphne Janson voor de ingang van de nieuwe bieb