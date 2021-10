Gemeente helpt huurders hun energierekening te verlagen

De Ronde Venen – Om huurders te helpen met energie te besparen start gemeente De Ronde Venen dit najaar met een speciale waardebonnenactie. In november ontvangen huurders per post een waardebon van € 70 euro. Met deze waardebon kopen huurders energiebesparende producten. Denk hierbij aan producten als tochtstrips, waterbesparende douchekoppen en LED-lampen. Deze producten kunnen bij elke winkel gekocht worden: in een winkel of online. De gemeente is nu op zoek naar lokale bouwmarkten en andere (online) winkels die energiebesparende producten verkopen. Winst uit je woning plaatst de winkels die zich aanmelden op een kaart op de website. Zodat inwoners weten waar ze energiebesparende producten kunnen kopen.

Lokale vraag en lokaal aanbod

Met deze actie helpt de gemeente huurders om hun energierekening te verlagen. Ook steunt de gemeente hiermee lokale bouwmarkten en andere (online) winkels. De gemeente vraagt dan ook aan lokale winkeliers om zich aan te melden. Aanmelden voor vermelding op de kaart kan zo lang de actie loopt (tot 31 juli 2022 of tot zover het subsidiebudget strekt), maar het liefst zo snel mogelijk via duurzaam@derondevenen.nl.

Woonlasten verlagen met kleine energiebesparende producten

De meeste mensen weten dat zij door hun huis goed te isoleren en zonnepanelen plaatsen hun energierekening enorm verlagen en prettiger te wonen. Het gevolg van kleinere energiebesparingsproducten is minder bekend, terwijl het plaatsen ervan makkelijk is en veel oplevert.

Een LED-lamp is al snel 90% zuiniger dan een gloeilamp. Ook gaat een LED-lamp veel langer mee. Tochtstrips helpen niet alleen om minder gas te verbruiken, maar zorgt ook voor minder tocht in huis. Zo zijn er nog veel meer producten, die woningeigenaren helpen goedkoper en prettiger te wonen. Kijk op www.winstuitjewoning.nl/energiebesparende-producten voor inspiratie.

Hoe het werkt

Huurders kopen bij alle winkels die de genoemde energiebesparende producten verkopen 1 of meer producten van hun keuze. Daarna uploaden zij de waardebon en de kassabon via de website van Winst uit je woning. Winst uit je woning controleert de aanvragen en zorgt samen met de gemeente dat het bedrag na goedkeuring op de rekening van de bewoner wordt overgemaakt. De aanvraag is voor inwoners heel simpel, aangesloten winkels hoeven niets te doen. Kijk op winstuitjewoning.nl/waardebon voor meer informatie over de actie.

De rol van Winst uit je woning.

Winst uit je woning begeleidt het project en helpt inwoners met vragen. Al 9 jaar zorgt Winst uit je woning dat woningeigenaren hun energierekening verlagen door op grote schaal isolatiemateriaal en zonnepanelen in te kopen. Door deze inkoop zoveel mogelijk bij lokale partijen te doen, helpt Winst uit je woning de lokale economie. De afgelopen jaren heeft Winst uit je woning dit succesvol gedaan in ruim 80 gemeenten, met meer dan 100 lokale uitvoerders en ruim 60.000 woningeigenaren.

Dit jaar helpt Winst uit je woning woningeigenaren in ruim 70 gemeenten om, naast de inkoop van isolatiemaatregelen en zonnepanelen, ook kleine energiebesparingsproducten te kopen. Het doel is om inwoners te helpen hun energierekening te verlagen, plezierig te wonen én lokale vraag naar energiebesparende producten voor winkeliers te vergroten.

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Fotobijschrift: Door het plaatsen van kleine energiebesparende maatregelen (denk aan een energiebesparende douchekop) besparen inwoners al direct op hun energierekening.