500 x ‘De Schoonheid van Aalsmeer’

Aalsmeer – In de afgelopen week is het 500ste exemplaar van de kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij Niek Optiek aan het Poldermeesterplein. Fantastisch!

De initiatiefnemers zijn wederom trots op zo’n overdonderend succes en willen bij deze nogmaals de winkeliers bedanken voor hun inzet en natuurlijk alle nieuwe eigenaren voor hun aankoop.

De verkoop van de kalenders voor 2019 loopt hiermee ten einde en de twee geselecteerde doelen (de scoutinggroep WIOL Willem Barendsz en de Rollatorwandelclub) zullen binnenkort worden uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen.

Nog geen kalender van ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ en wel geïnteresseerd? Er zijn op dit moment nog precies twintig exemplaren beschikbaar, waarvan er een aantal bij Niek Optiek in de winkel liggen. De overigen zijn verkrijgbaar via Richard Kilian (06-53507473). Op is echt op!