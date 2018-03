Mijdrecht – In winkelcentrum de Lindeboom was het voor jong en oud goed toeven als je van paas-knutselen en chocolade eitjes houdt. Onder begeleiding konden kinderen, maar als ze zin hadden ook papa, mama of oma of opa, een leuke paashaas in elkaar knutselen. Ook werden de bezoekers welkom geheten door haas Meet en kuiken Greet, die overheerlijke paaseitjes uitdeelden.

Kortom, het was weer erg gezellig in winkelcentrum de Lindeboom.