Drie uitrukken Brandweer in twee dagen

Aalsmeer – Vrijdag 12 juni rond half drie in de middag zijn de politie en de brandweer gealarmeerd voor een brand in een vrachtwagen op de Wissel. Ter plaatse bleek de lading van een vuilniswagen vlam te hebben gevat. De chauffeur heeft de lading gelost op straat waarna de brandweer het brandje kon blussen. Om er zeker van te zijn dat het vuur onder controle was heeft een kraan de stapel papieren uit elkaar getrokken. Nadat het sein brand meester was gegeven is de lading in een containerbak gegooid.

Eerder op deze dag, rond half twaalf in de ochtend, werd ook de hulp van de brandweer gevraagd. Bij het Jaagpad in De Kwakel was een buitenbrand ontstaan. Een stapel hout had vlam gevat. De brandweer heeft het vuur geblust.

Ook donderdagavond 11 juni is menig inwoner opgeschrikt door de sirene van de brandweer. Rond 20.40 uur werd alarm geslagen voor een brandgerucht aan de Oosteinderweg. De brandweer is snel ter plaatse gegaan. In actie komen was niet nodig, het bleek een loze melding te zijn.

Foto: VTF – Laurens Niezen