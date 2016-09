Sponsoractie Deen: Kokers al goed gevuld

Aalsmeer - Tot en met 29 oktober ontvangen klanten bij iedere 15 euro aan boodschappen én bij speciale actieproducten een scheurkaart met daarin een sponsormunt, een gelukscode en een actiekaart voor 50 procent korting op A-merken. De sponsormunt is bestemd voor de favoriete vereniging of het Jeugdsportfonds. Hoe meer munten de vereniging verzamelt, hoe hoger het sponsorbedrag dat zij ontvangen van Deen. In de supermarkt aan het Molenplein kunnen munten gegeven worden aan vier verenigingen. Sportvereniging RKDES, voetbalvereniging FC Aalsmeer, tennisvereniging All Out en judoschool Ron van Raaphorst hopen de clubkas extra te mogen vullen om activiteiten voor hun jeugdleden te kunnen organiseren. In alle Deen supermarkten in Nederland waar de sponsoractie gehouden wordt, is ook een koker voor het Jeugdsportfonds.

Jeugdsportfonds

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Circa 150.000 kinderen uit deze groep participeren helemaal niet. Omdat in deze gezinnen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Meer weten? Kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl.

FC Aalsmeer scoort!

De munten kunnen tot en met 5 november worden ingeleverd. De actiekaarten met 50% korting zijn tot en met 12 november inwisselbaar in de winkel. Inmiddels beginnen de kokers in Deen Aalsmeer aardig gevuld te raken. Voetbalvereniging FC Aalsmeer steekt vooralsnog met kop en schouders boven de ‘collega’s’ uit. Liefst 788 muntjes! Judoschool Ron van Raaphorst volgt op afstand als tweede, nu 429 muntjes. Sportvereniging RKDES heeft de steun van 365 klanten en in de koker van tennisvereniging All Out zijn al 329 muntjes gedeponeerd. Maar de meeste muntjes zijn vooralsnog gegeven aan het Jeugdsportfonds, 888 totaal. En dat is natuurlijk prima, ook de vier andere deelnemers vinden het van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. De uiteindelijke opbrengst moeten de verenigingen ook besteden aan jeugdactiviteiten, de enige voorwaarde van supermarktketen Deen die met deze actie verenigingen een flinke (financiële) steun in de rug geeft!