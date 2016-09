Uithoorn – Maandagmiddag rond 17:15 uur is er op de Bovenkerkerweg richting Uithoorn een aanrijding geweest tussen een scooter en een auto. De bestuurster van de scooter had dusdanig veel pijn aan haar arm dat ze per ambulance is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft, voor onderzoek, een deel van de weg afgezet waardoor een flinke file ontstond.

Foto: Davey Photography/ Davey Baas