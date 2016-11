Respect voor elkaar op De Trekvogel en Molenland

Mijdrecht – Natuurlijk is respect iets van alledag, maar één week per jaar staat RESPECT vol in de schijnwerpers. In deze week staat het belang van het open gesprek met elkaar centraal. Het thema dit jaar is: ”Jij maakt het verschil”.

Beide teams hebben hier samen met de leerlingen en de ouders aandacht aan besteed.In de klassen hebben de leerlingen met elkaar gesproken over respect. Wat versta jij hieronder, wat vind jij belangrijk en hoe ziet dat er dan uit.

Naast de gesprekken zijn er gezamenlijk mooie ‘woordwebs’ gemaakt. Samen met de ouders hebben de leerlingen en teamleden een ‘respectmuur’ gemaakt.

Alle kinderen, ouders en teamleden kregen een papieren baksteen, waarop zij een boodschap met betrekking tot respect konden schrijven. Alle bakstenen zijn op deze speciale ‘respectmuur’ geplakt. De ‘respectmuur’ maakt zichtbaar wat we met elkaar belangrijk vinden.