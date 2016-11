Pietenfestijn bij winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Zaterdagmiddag was er voor de kinderen veel te beleven bij winkelcentrum Zijdelwaard. Sinterklaas had drie zwarte Pieten gestuurd naar Zijdelwaard om voor de toekomst hulp Pieten te zoeken. Alle kinderen die dat leuk vonden konden een zwarte pieten parcours afleggen en deden ze dat goed ontvingen ze een echt zwarte pieten diploma en wat lekkers. Het parcours was: lopen met een zak vol cadeautjes, door een soort buis kruipen, door een hoepel kruipen, een koprol maken en tot slot met een zak cadeautjes over een dak lopen en dan de cadeautjes in een schoorsteen gooien. Het was een genot om te zien. Voor een uitgebreid fotoverslag zie de Nieuwe Meerbode woensdag 30 november