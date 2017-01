Meezingfestijn met Turfschippers

Vinkeveen – Wilde je ook zo graag eens mee zingen tijdens een optreden van Shanty- en zeemanskoor de Turfschippers? En, hoe was de tekst ook al weer van dat ene zeemansliedje van vroeger?

Wat toen niet mogelijk was wordt nu werkelijkheid, want op zondag 29 januari is er voor het eerst in De Ronde Venen een groot meezingfestijn voor jong en oud. Op deze dag verzorgt het muzikale begeleidingscombo van de Turfschippers een middag vol herkenning en de muzikale nieuwtjes van het zeemanslied. In een tot café ingerichte zaal in de Boei in Vinkeveen, met zowel zit- als staanplaatsen, worden de teksten van de te zingen liederen op enkele schermen geprojecteerd. Alles wordt eraan gedaan om tot een soort van ‘zeewaardige’ volkszang te komen. Er gaat een muzikale wereld van oude en nieuwe shanty en zeemansliederen voor je open. En belangrijk; laat je vooral niet weerhouden om je stem ook eens te laten horen. En wie weet is er zelfs een dansje mogelijk.

Behalve organisator Shanty & zeemanskoor de Turfschippers zijn verder ook uitgenodigd leden van een tiental shanty en zeemanskoren uit de regio, waaronder Shantykoor Krakend Tuig uit Breukelen, Shantykoor De Vechtse Parlevinkers uit Maarsen, Zeemanskoor Ahoy uit Abcoude, Koor Bravour uit Woerden, Shantykoor de Brulboeien uit Aalsmeer, Ankeveens Havenloos Mannenkoor, Shantykoor Windstilte uit De Meern, Shantykoor de IJsselzangers uit Montfoort, Shantykoor de Marconisten uit Leimuiden en Visvrouwenkoor Haring met Uien uit Uithoorn.

Het Turfschipperscafé in ‘In de Boei’ is zondag 29 januari geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Kerklaan 32, Vinkeveen. Toegang is gratis. Kijk ook op de website www.deturfschippers.nl voor meer informatie.

Foto: Shantykoor de Marconisten uit Leimuiden.