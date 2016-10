Help Denise naar volgende ronde!

Aalsmeer - Denise Kroes kwam er speciaal voor terug uit de States. Meedoen aan de competitie The Next Girl/Boy band, wat een uitdaging! Een format bedacht door John de Mol. Hoe goed zij het ook had in Amerika, proberen een droom te verwezenlijken in haar geboorteland en misschien zo de wereld weten te veroveren; stel je voor een eigen meidenband waarin je je zang en danskunst kunt tonen, het was een kans die zij niet voorbij wilde laten gaan. Inmiddels heeft Denise al vele rondes op overtuigende wijze doorstaan en eindigde zij bij de finalisten. Van de vele honderden dansers en zangers, bleven er eerst tachtig over en uiteindelijk zijn dat er nu nog zes. Deze zijn uitgenodigd voor een TV life optreden. Denise moet aantonen dat zij nog beter is dan de vijf andere girls. Tijdens een live optreden – uitgezonden op vrijdag 7 oktober door SBS 6 om 20.30 uur – laat zij zien hoe geweldig professioneel zij is. De komende rondes zal er telkens een kandidaat afvallen tot er tenslotte vier meiden overblijven. Wat deze optredens extra spannend maakt is dat nu niet alleen een vakjury bepaalt wie er door kan naar een volgende ronde, ook de stem van de kijker telt. Natuurlijk hopen alle Aalsmeerders dat hún Denise er met de meeste stemmen vandoor gaat. De school waar haar moeder docent is (Zuidooster) zit er al helemaal klaar voor, Radio Aalsmeer is inmiddels een groot fan van Denise, het zou natuurlijk geweldig zijn wanneer Denise met een grandioze meerderheid wordt gekozen en door mag naar haar volgende life-optreden. Dus vrijdag 7 oktober kijken naar SBS 6 om 20.30 uur. Denise zal u bedanken met haar stralende lach en een heerlijk spontaan optreden.

Janna van Zon