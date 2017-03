Tennis: Jeanette, Ron en Rinus op één

Aalsmeer – Dinsdag 28 maart vond weer het jaarlijkse Einde Wintertennis Seizoen Tournooi plaats van de OVAK. Dertig spelers speelden in wisselend samengestelde duo’s dubbelpartijen, aan het eind van het tournooi was het gemiddeld aantal punten behaald per persoon bepalend voor de prijzen.

Bij de dames werd Jeanette Blom eerste met gemiddeld 6 punten. Tweede werd Thea Roeleveld met 5 punten. Bij de heren werd de eerste plaats gedeeld door Ron de Ruiter en Rinus de Jong met 7 punten. De derde plaats was voor Dirk Piet met gemiddeld 6,5 punt.

Een bijzondere troostprijs was bedacht (en gehonoreerd) door Jeannette Blom. Deze was voor de speler die de grootste nederlaag leed door toedoen van zijn of haar partner. Die ‘eer’ viel Wim van Zwieten ten deel, als troost voor het feit dat zijn gemiddelde daardoor verruïneerd werd. Met een grote glimlach accepteerde zijn present.

Dankzij een bijdrage van het OVAK Bestuur was er een traktatie bij de koffie, daarvoor hartelijk dank. De muzikale omlijsting werd verzorgd – als vanouds – door Ally Maarse. Hij offerde daar naar zijn zeggen graag een ochtend tennis voor op. Hulde! Om 12.15 uur kwam voorzitter Mosselman de prijzen uitreiken.

Zo kwam een gezellig einde van het seizoen.

Vermeld mag nog worden dat de OVAK tennismorgens op dinsdagen gewoon doorgaan.