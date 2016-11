Ga niet in zee met travellers!

Uithoorn – Er zijn weer Ierse klusjesmannen actief in de regio. Deze zogenaamde travellers bieden hun diensten aan om werkzaamheden aan het huis te verrichten voor een klein geldbedrag. Bij het afrekenen is de rekening plots veel hoger en wordt agressief gehandeld om de klant te laten betalen. Ook is het voorgekomen dat er betaald is voor een uit te voeren klus en deze wordt niet of nauwelijks ter hand genomen.

Donderdag 24 november rond half vijf in de middag meldde een klusser zich bij een bewoner in de Meerwijk. De Engels sprekende man vertelde dat er een dakpan scheef lag. Hij kon dit regelen voor 160 euro, maar het zou meer kunnen worden. Met z’n drieën gingen de mannen het dak op. De klus liep niet helemaal gesmeerd. Er viel een dakpan naar beneden op een auto. De schade bedroeg 1.200 euro, maar de Ierse klussers hadden zich al uit de voeten gemaakt. De politie raadt aan vooral niet in zee te gaan met dit soort aanbieders. Mankeert er iets aan de woning, tuin, schuur, schoorsteen of het dak? Vraag een offerte bij een lokaal bedrijf!