Casper 6000e deelnemer van Burgernet

De Ronde Venen – Casper Aarsman is de 6000ste deelnemer van Burgernet in De Ronde Venen. Dinsdag 18 oktober werd de 21-jarige inwoner van Mijdrecht daarmee gefeliciteerd door burgemeester Divendal en operationeel leidinggevende Martien van Herk van de politie. Na de aanmelding van Casper is het aantal deelnemers van Burgernet alweer flink verder gestegen.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak begin januari kondigde burgemeester Divendal al aan dat de 6000e deelnemer een bijzondere verrassing zou wachten. Die belofte loste hij 18 oktober samen met de politie in. Casper werd door Martien van Herk uitgenodigd begin november een dienst mee te draaien met de politie om van dichtbij het politiewerk mee te maken. Namens de gemeente ontving de 6000e Burgernetdeelnemer vrijkaartjes voor het Veiligheidsmuseum in Almere.

Op 1 januari 2016 telde Burgernet 5589 deelnemers in De Ronde Venen. Dat aantal is inmiddels verder gegroeid naar 6.176 deelnemers. Dat betekent dat bijna 14,5 procent van de inwoners deelnemer is van Burgernet. De Ronde Venen is daarmee in de politieregio Midden Nederland (waarvan 40 gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland plus Gooi- en Vechtstreek deel uitmaken) de gemeente met procentueel gezien het hoogste aantal deelnemers.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en inwoners. Deelnemers ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met de meldkamer contact opnemen. Burgernet kan in verschillende situaties worden ingezet, bijvoorbeeld bij diefstal of inbraak, bij doorrijden na een aanrijding, een beroving of bij vermiste personen.

Aanmelden voor Burgernet kan via de website www.burgernet.nl/aanmelden, deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Het is mogelijk dat deelnemers zich op verschillende adressen registreren, bijvoorbeeld op het werk- en woonadres.