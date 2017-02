Aalsmeer – Even bijpraten over de Machineweg. De sloop van het ‘rooie dorp’ is in volle gang. De eerste huizen, aan de kant van de Aalsmeerderweg, zijn al verdwenen. En, er is nog iets weg. Iets heel typerends en waar diverse discussies over gevoerd zijn. De tegeltjes van de vogels naast de deuren.

Ze konden niet behouden blijven, omdat het volgens de gemeente en de woningbouw-vereniging niet mogelijk is om ze heel uit de muren te krijgen. Ze zouden kapot gaan. Er zijn replica’s gemaakt en deze komen terug in de nieuwbouw.

Gelukkig maar, want in de avond of nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari zijn de tegeltjes weggehaald. In de muren prijken nu grote gaten. Wie het heeft gedaan is niet bekend, evenals het niet bekend is of het de dader(s) is gelukt om de tegeltjes in z’n geheel uit de muren te krijgen. Wie weet duiken ze ergens op…

Planning

De sloop van de woningen gaat nog wel enkele maanden duren. De woningbouwvereniging verwacht dat de sloopwerkzaamheden in juni 2017 gereed zijn. Voor het nieuwbouwplan loopt momenteel nog een bestemmingsprocedure bij de gemeente. Conform de planning van de gemeente zal het bestemmingsplan eind dit jaar gereed zijn en kan Eigen Haard aansluitend de omgevingsvergunning aanvragen. Dit betekent dat op z’n vroegst begin 2018 gestart kan worden met de bouw van totaal 63 woningen en appartementen. De bouw gaat circa anderhalf jaar uren. Dus, even snel uitgerekend: Mogelijk half 2020 gereed!

Foto: Woningen aan de Machineweg. Foto is vrijdag rond 12.00 uur gemaakt. Toen zaten de tegeltjes er nog in…