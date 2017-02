Aftellen voor Down Town Ophelia

Aalsmeer – Het aftellen is begonnen voor de organisatie van DownTown Ophelia. Over minder dan een maand wordt op 18 maart in de Ophelialaan op ludieke wijze aandacht gevraagd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen als VIPersoneel in alle winkels, bij de kappers en de horeca hun talenten laten zien. Iedereen die zaterdag komt winkelen of de dagelijkse boodschappen in huis wilt halen zal door dit bijzondere personeel geholpen worden.

De organisatie is druk met alle voorbereidingen voor dit grote en unieke evenement. Op de braderie gaat het publiek een keur aan kramen aantreffen en op het podium vinden diverse optredens plaats. Zo zal de Aalsmeerse volkszanger Danny Terp iedereen vermaken met gezellige Nederlandstalige muziek en sluiten de jongens van het Meezingteam uit Uithoorn de dag af met een grote finale. Twee keer zal de Stijldansgroep De Regenboog het podium mogen betreden voor een demonstratie. Deze dansers met een verstandelijke beperking zullen hierbij niet schromen om het publiek te betrekken bij hun dansen.

Modeshow

Op het podium komt ook een modeshow waarin kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking schitteren. Zij zullen kleding en schoenen showen van Teddy’s Kinderkleding, Denise Fashion, Gentlemen’s Place en Hopperz Schoenen. De kappers Hizi Hair en Man kapper en Asya haarmode zullen ervoor zorgen dat de modellen er piekfijn uitzien op de catwalk.

Naast de gezellige optredens is er nog veel meer te doen in de Ophelialaan, die speciaal is afgesloten voor het evenement. Bij verschillende winkeliers kan er iets speciaals gedaan worden en zal DJ René van Aken van House of Beats geïnteresseerden leren hoe je snel een leuke swingende mix in elkaar draait. Er kan ook gesport worden onder begeleiding van Sportservice Haarlemmermeer en voor de kinderen is er van alles te doen op het kinderplein. Springkussens, spelletjes, schminken en nog meer.

Stichting DownTown Ophelia wil zoveel mogelijk mensen naar de Ophelialaan krijgen op 18 maart. Binnenkort komt de straat vol te hangen met promotiebanners, Lotte Zethof maakt geregeld leuke vlogs en bij de doelgroep wordt goed promotie gemaakt om veel deelnemers te krijgen. Want hoe meer mensen er komen, hoe meer werk er voor de speciale deelnemers te doen is. Zij staan die dag in het middelpunt. Meer informatie is te vinden op www.downtownophelia.nl of op Facebook.