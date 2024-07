Zesde overwinning op rij voor Thamen HS1

Regio – De start van de competitie was zwaar voor Thamen HS1 met 3 verliespartijen en 1 gelijkspel. Vanaf begin juni is de weg omhoog gevonden met louter overwinningen. Kan deze reeks doorgezet worden op vrijdag 5 juni uit tegen Quick Amersfoort?

Thamen heeft in ieder geval een bliksemstart. Van Rekum slaat een lead-off homerun voor de eerste run. Daarna worden nog eens 4 runs gescoord door 4-wijd en veldfouten in de verdeling van Quick. Mede door honkslagen van S Reussink, Defize en de Boer komt Quick terug: 4-5. Thamen blijft lang steken op 5 runs, door veel vangballen in het buitenveld. Quick zet door. In de 3e inning noteren we 5 honkslagen door de broers Reussink, Hoving en Defize. Dit brengt de score op runs: 10-5.

In de 4e en 5e inning komt Thamen terug via de homeruns van Benner en Werkman en de tweehonkslag van Strik: 10-9. Quick verzuimd ondertussen te scoren door sterk verdedigen van Thamen. In de 6e inning wordt het rommelig bij Quick als zij meerdere keren 4-wijd toestaan en veldfouten maken. Voeg daar een tweehonkslag van Klaasen en een honkslag van Luigi Anasagasti aan toe en dan staat Thamen voor met 10-15. Het slotakkoord is aan Mäkel, Werkman en Klaasen die samen nog 1 run scoren voor de 10-16. Thamen wint.

Komende vrijdag speelt Thamen HS1 de laatste wedstrijd voor de zomerstop: uit tegen Grizzlies Zoetermeer.

Foto: aangeleverd