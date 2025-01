Win gratis lidmaatschap bij Thamen

Uithoorn – Altijd al willen honkballen, softballen of beeballen? Dit is je kans. Iedereen geboren in 2008 of eerder kan een gratis lidmaatschap winnen bij honk- en softbalvereniging Thamen in Uithoorn.

Hoe doe je mee? Schrijf je in als nieuw lid tussen 20 januari en 5 april 2025. Daarnaast mag iedereen, jong en oud, sowieso vier keer gratis meetrainen om te ontdekken hoe leuk de sporten en club zijn.

De winnaar van het gratis lidmaatschap wordt bekendgemaakt tijdens de eerste competitiewedstrijd van de honkbal Heren 1 tegen Quick Amersfoort H2 op zondag 6 april. Een dag vol spanning, sport en gezelligheid, waar jij bij kunt zijn!

Bij Thamen draait alles om sportiviteit, plezier en samen sporten in een hechte, gezellige vereniging. Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt, je leert niet alleen de kneepjes van het spel, maar je maakt ook vrienden voor het leven. Honkbal, softbal en beeball zijn geweldige teamsporten die je lekker buiten speelt in de mooiste maanden van het jaar.

Interesse? Neem contact op via info@thamen.info of kijk op website www.thamen.info voor meer informatie.

