Vrouw (87) beroofd van sieraden in Amstelveen

Amstelveen – Woensdag 18 december 2024 is een 87-jarige vrouw slachtoffer geworden van een brutale straatroof aan de Zonnestein in Amstelveen. Met geweld zijn sieraden van haar pols gerukt. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 11.15 uur wandelt het slachtoffer in de richting van de Rembrandtweg op het voetpad van Zonnestein met de kruising Strandvliet. Naast haar stopt een grijs/blauw kleurige auto met achter het stuur een man met gouden tanden en op de achterbank een vrouw. Deze vrouw steekt vervolgens haar hoofd uit het geopende raam en vraagt naar een arts in de buurt. Het slachtoffer wijst vervolgens in de richting van het Medisch Centrum Zonnestein.

Hierna gaat alles heel snel. De vrouw uit de auto loopt naar het slachtoffer en pakt haar bij haar arm. Ze drukt hierbij een ring om de vinger van het slachtoffer. Als deze aangeeft niets te willen, wordt het slachtoffer bij haar arm gepakt. De vrouw wikkelt hierna iets om de arm van het slachtoffer als mogelijke afleiding en rukt met kracht aan haar horloge. Als dit niet lukt, pakt de verdachte de armbandjes van het slachtoffer en rukt deze met kracht van haar pols. Hierna gaat de verdachte snel terug naar de auto, stapt in en rijdt met de man op hoge snelheid weg in de richting van de Rembrandtweg.

Oproep getuigen

De recherche onderzoekt deze zaak en komt dan ook graag in contact met getuigen van deze straatroof. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: Inter Visual Studio (e locatie van de beroving)