Van alles te ontdekken in Bibliotheek Amstelland

Amstelland – Met bijna 1.300 bibliotheken in Nederland is er altijd wel eentje bij je in de buurt. Maar niet iedereen komt er en – zo blijkt uit onderzoek van bureau Annalect – veel mensen hebben een verouderd beeld van wat je in de bibliotheek kan vinden en doen. 70% van de ondervraagden ziet de bibliotheek nog altijd als een rustige plek om te lezen, leren of de computer te gebruiken. Ook in de Bibliotheek Amstelland. De werkelijkheid is echter anders. In de vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen is er van alles te doen, al dan niet in samenwerking met lokale partners.

Voor kinderen (en hun ouders) zijn er bijvoorbeeld het Babycafé, het internationale World of Books, Voorleesuurtjes en de Maakplaats Club waar kinderen aan de slag gaan met techniek. Mensen met vragen over digitale overheidszaken kunnen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook zijn er allerlei bijeenkomsten voor taal- en computerhulp, kunnen werkzoekenden netwerkbijeenkomsten bijwonen en zijn er spreekuren over bijvoorbeeld juridische zaken. De Bibliotheek Amstelland levert daarnaast een unieke toevoeging op het culturele leven in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. Met onder meer poëzieavonden, schrijversbezoeken, woordkunstworkshops, filmvertoningen en exposities.

Ontdek wat je allemaal kan

Om het veelal verouderde beeld bij te stellen, voeren de openbare bibliotheken in september onder het motto ‘Ontdek wat je allemaal kan’ voor het eerst samen campagne. Niet alleen roepen ze daarmee iedereen in Nederland op om het aanbod van de bieb te ontdekken, maar ook willen ze hiermee stimuleren om jezelf te blijven uitdagen. En dat kan iedereen bij de bieb, ongeacht leeftijd, achtergrond of vaardigheden. Kom eens langs bij de Bibliotheek Amstelland of neem een kijkje op de website (www.debibliotheekamstelland.nl) en ontdek wat allemaal kan.

Foto: aangeleverd