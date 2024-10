Uitvoering extra veiligheidsmaatregelen Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek

Regio – In de week van 14 oktober gaat de gemeente extra werkzaamheden uitvoeren aan de Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek. Volgens de wensen van Buurtcomité Amstelhoek worden twee oversteekplaatsen nog veiliger gemaakt. De Mijdrechtse Zuwe tussen de Prinses Irenebrug (Uithoorn/Amstelhoek) en de Rotonde Mijdrechtse Zuwe gaat om die reden dicht gedurende drie dagen: 16, 17 en 18 oktober. Het autoverkeer wordt omgeleid.

De N196 (Mijdrechtse Zuwe) in Amstelhoek is vorig jaar opnieuw ingericht. De gemeente en Het Buurtcomité Amstelhoek hebben gezamenlijk onderzocht hoe we de gehele inrichting nog veiliger voor voet en fietsers kunnen inrichten. In de straat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur, maar die snelheid wordt te vaak overschreden. Dat leidt tot onveilige situaties. Wethouder Verkeer Anja Vijselaar: “Omwonenden en verkeersdeelnemers ervaren als geen ander de verkeersveiligheid in de straat. Het is goed dat we hierover met elkaar hebben gesproken. Met deze korte en krachtige ‘facelift’ gaan we nu de puntjes op de i zetten. Zo kunnen we de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers nog verder verbeteren.”

Aanpassingen

Bij de oversteek ter hoogte van Café Kaatje / Polskie Delikatesy krijgt de bestaande oversteek een aanpassing. Met een nieuw zebrapad op een verkeersplateau wordt een veilige oversteek gecreëerd voor voetgangers. De voetgangersoversteek in de N196 nabij de kruising met de Piet Heinlaan krijgt duidelijkere markeringen. Het verkeersplateau krijgt een zebrapad. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veiliger over kunnen steken. De voetgangersoversteek richting de kerk wordt opgeheven. Met deze aanpassingen wordt de oversteekroute voor voetgangers duidelijker en veiliger. Daarnaast worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bestaande rijbaan. Dat gebeurt vanaf de rotonde Ringdijk Tweede Bedijking tot aan de Mennonietenbuurt. Op dit gedeelte komen er drempels in de rijweg. Deze zijn bedoeld om de snelheid van het autoverkeer te verlagen en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.