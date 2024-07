Tour de Kwakel gezellig van start

De Kwakel – Het was afgelopen woensdag gezellig druk in ’t Tourhome voor de loting van de Tour de Kwakel. Berry Schalkwijk was de eerste naam die uit de koker kwam, die van zijn vriendin Annemiek Sneyers de laatste. Annemiek is één van de nieuwe deelnemers dit jaar, waarvan er velen deze eerste avond de weg naar ’t Tourhome wisten te vinden. Oudgedienden Henny Kouw en Jan van Alen (zie foto) zorgden voor de verkoeling op deze warme zomeravond. Later meer over dit duo.

Vrijdagavond was het tijd voor het inleveren van de eerste ‘lap’. 95 deelnemers leverden hun voorspelling in, waarvan de meerderheid ook even sfeer kwam proeven in ’t Tourhome. Tourdirecteur Peter Maijenburg had zijn handen vol iedereen van een natje en een droogje (over Drooghje ook later meer) te voorzien. Een mengelmoes van jong en oud beschouwden voor op drie weken Tour de France. De meesten van hen zullen het tijdstip dat Gerlinde van Scheppingen de brievenbus leegde niet bewust meegemaakt hebben. Voor Gerlinde begon zaterdag weer de taak om dagelijks ’s ochtends vroeg de bus te legen, om de briefjes dan ’s avonds na te kijken. Ook dit jaar zullen er weer meer dan (2000!) briefjes door Gerlindes handen gaan. Petje af!

Afvalkoers

Petje op voor ploeg afvalkoers met Jim Voorn, Michel van der Knaap, Ria Verhoef, Frank Droogh en Paul Kennis. Zij vinden zich na het eerste weekend bovenaan het ploegenklassement terug. Niet in de laatste plaats door een fantastische prestatie van Frank Droogh. Hij pakte zowel zaterdag als zondag de dagprijs. Met name zijn 2 punten van zondag waren opmerkelijk te noemen aangezien er maar één andere deelnemer was die 1 ‘punten’ scoorde. Frank staat dan ook 2 punten voor op zijn naaste belagers.

En die naaste belagers zijn… Henny Kouw en Jan van Alen. Of er ooit opgehelderd gaat worden wat zij bekokstoofd hebben op de woensdagavond achter de bar is niet duidelijk. Het resultaat is in ieder geval voorlopig de grijze trui voor Henny en de rode trui voor Jan. Een mooi stel. Nieuwkomer Lyno Kuyper is voorlopig de beste jongere en vindt zichzelf terug in de witte trui. De komende week staat de renners in de Tour de France een gevarieerd parcours te wachten. Ongetwijfeld zal dit niet alleen in Frankrijk voor opschudding in het klassement zorgen, maar zeker ook in De Kwakel.

Foto: aangeleverd