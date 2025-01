Theatervoorstelling ‘Uit de klauwen’ in Piet Mondriaan

Abcoude – Het loopt een beetje ‘Uit de klauwen’ in het leven van Patrick Nederkoorn. Dat is het thema van de voorstelling in Theater Piet Mondriaan, zaterdag 8 februari om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Patrick Nederkoorn woonde op driehoog in de stad. De smog, de drukte en zijn kleine flatje doen hem verlangen naar de natuur of althans, dat denkt hij. Daarom verruilt hij met zijn gezin de flat in Amsterdam voor een huis op de Veluwe. Maar de idylle van het leven in een dorp, omgeven door boerenland en natuur, krijgt al snel de nodige deukjes. Want ja, natuur is leuk, op afstand, maar ze moet niet te dichtbij komen en lastig worden met enge beestjes en zelf een wolf in de straat. De natuur is echt en brengt dus ook gevaar en angsten. Langzaam komt bij de voormalige stadsbewoner ook het besef dat hij niet boven die natuur staat, maar er onderdeel van moet worden.

Met ‘Uit de klauwen’ heeft Nederkoorn een voorstelling gemaakt die staat als een huis. Hij vertelt niet ‘zomaar’ een verhaal. Bij Nederkoorn zit onder de oppervlakte altijd een diepere laag. De wolf dringt zijn habitat binnen, de ratio die hij als stadsbewoner had over het samenleven met het dier maakt plaats voor emoties en zorgen. Hij gaat naar een dierentuin om het dier beter te leren kennen en zijn angsten ervoor te overwinnen. Vul voor wolf ‘asielzoeker’ of ‘immigrant’ in en maak van dierentuin ‘asielzoekerscentrum’ en daar heb je zowaar die diepere en actuele betekenis van het verhaal.

Op de foto: Met ‘Uit de klauwen’ heeft Nederkoorn een voorstelling gemaakt die staat als een huis. Foto is aangeleverd.