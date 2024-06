Thamen Honkbal Heren 1 verliest in Bergen

Uithoorn – De Thamen honkballers gingen op zondagmiddag op bezoek bij het stugge ploegje van de Bears in Bergen. En ook vandaag werd het weer een lastige wedstrijd. Thamen ging voortvarend uit de startblokken onder andere door homeruns van Teun van der Meer, Lars Werkman en Jelger Algra en stond Thamen na vier innings voor met 1-9.

Echter, zoals wel vaker, zegt dat niets en ook nu is dit van toepassing. In de vijfde inning weet Bears tien punten over de thuisplaat te krijgen op het pitchen van Lars Werkman en Jemail Streedel. De laatste drie innings weten beide teams niet meer te scoren en blijven de punten in Bergen. Komende zondag gaan de heren op bezoek bij Vennep Flyers H1 te Nieuw-Vennep.

Herensoftbal 1

Met pas vijf gespeelde wedstrijden moesten de herensoftballers van Thamen de eerste overwinning nog binnenhalen. Afgelopen vrijdag kwamen de Grizzlies uit Zoetermeer op bezoek. Mede door homeruns van Maikel Benner en Leandro Anasagasti en prima pitching van Sjoerd Claessen en Koen Werkman was na twee uur de eerste overwinning een feit. De herensoftballers wonnen met 9-4 en mogen komende vrijdag op bezoek bij Quick Amersfoort die tot op heden nog geen wedstrijd hebben gewonnen.

Softbal Dames 1

Ook Softbal Dames 1 van Thamen heeft een goede reeks achter de rug. De laatste verloren wedstrijd was van 13 mei tegen UVV DS2 en die kwamen afgelopen donderdagavond op bezoek bij Thamen, tijd om iets recht te zetten dus. De Thamen dames gingen voortvarend uit de startblokken en de verdediging maakte geen fouten. Kimberley Henriquez mocht de verdediging samen met Noa van Rekum leiden. In de tweede inning slaat Noa een driehonkslag en zij komt even later over de plaat op een velderskeus. Daarna pakken de Thamen dames door en na anderhalf en vijf innings was de stand 10-2 voor Thamen. Thamen staat op dit moment op de eerste plek in het klassement met wel iets meer wedstrijden gespeeld dan de overige teams.

Foto aangeleverd.