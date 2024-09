Steun Inloophuis ‘t Anker van Ride for the Roses

De Ronde Venen – Dit jaar doet Inloophuis ‘t Anker opnieuw mee aan de Ride for the Roses. Naast het KWF zijn zij één van de twee inloophuizen die tijdens dit evenement meedoen.

’t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen met kanker of met kanker te maken heeft gehad, zich veilig en vertrouwd kan voelen. Het doel is om mensen die getroffen zijn door kanker en hun naasten te ondersteunen door middel van diverse activiteiten die zowel ontspanning als rust bieden.

Op 29 september stappen ze in Aalsmeer op de fiets voor de Ride for the Roses, specifiek voor ‘t Anker. Deze actie, vanaf 1998 jaar georganiseerd door het vrijwilligersbestuur van de Ride for the Roses en vanaf 2018 door het KWF, biedt hen de kans om hun nazorg te professionaliseren en te verbeteren. Daarnaast zijn ze bezig met nieuwe huisvesting, en voor al deze plannen hebben ze sponsoren hard nodig. Uw steun is onmisbaar. Met uw bijdragen kunnen ze doorgaan met het aanbieden van belangrijke ondersteuning en activiteiten. Neem eens een kijkje op de website: www.inloophuishetanker.nl.

Foto is aangeleverd.