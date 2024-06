Startersteam V.D.O. Tafeltennis pakt de titel

De Kwakel – Het startersteam van V.D.O. Tafeltennis heeft op de slotdag beslag op de titel gelegd. In de laatste wedstrijd werd The Victory uit Weesp met 4-1 verslagen. In 2022 is er door de NTTB voor beginnende en/of jonge jeugdspelers van onder 15 jaar een duo-competitie opgericht. De wedstrijden zijn door 2 tegen 2 te spelen de helft korter in vergelijking met de reguliere competitie waar er 3 tegen 3 gespeeld wordt. Renald Gibadullin begon de ontmoeting met een echte thriller. Renald leek een voorsprong van 2-1 in games te verspelen maar sloeg in de beslissende 5e game toe (3-2). Luan Ye kende daarop geen problemen met zijn tegenstander (3-0). The Victory was in het dubbelspel te sterk (1-3) en zo was de spanning terug. Renald en Luan wisten het hoofd koel te houden in de enkelwedstrijden en zo eindigde de ontmoeting met The Victory in 4-1. Wystan Ye kwam in deze wedstrijd niet in actie maar heeft in andere wedstrijden ook bijgedragen aan het kampioenschap.

Foto: aangeleverd