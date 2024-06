Qui Vive M012-1 valt in de prijzen op NK

Uithoorn – De hockeymeiden van de M012-1 werden op basis van de sterke prestatie in de competitie uitgenodigd voor het NK M012 Conference League. Op het prachtige complex van hockeyvereniging Schaerweijde in Zeist werd met teams uit heel Nederland gestreden om de titel. De meiden waren optimaal voorbereid voor het NK door trainers/coaches Joady Szejnoga en Manou Hofman. In de week voorafgaand aan het toernooi werd doordeweeks in een sterke oefenwedstrijd gewonnen van de JO12-1 van Qui Vive, wat veel vertrouwen opleverde.

In de drie poulewedstrijden waren de teams zeer aan elkaar gewaagd. De eerste wedstrijd tegen het Brabantse Heeze eindigde ondanks een groot speloverwicht van Qui Vive in een doelpuntloos gelijkspel. Twee strafcorners en een aantal kansen leverden geen doelpunt op. De tweede wedstrijd tegen Phoenix uit Zeist werd nipt verloren. Na een snelle 0-2 achterstand wisten de meiden in het restant van de wedstrijd niet meer te scoren. De laatste poulewedstrijd tegen Naarden ging gelijk op met kleine kansen over en weer, wat resulteerde in een doelpuntloos gelijkspel. In de laatste wedstrijd tegen Upward uit Arnhem bleek de tegenstander effectiever in het benutten van kansen. Hierdoor werd het toernooi afgesloten met een 0-2 nederlaag.

Helaas geen podiumplaats, maar de meiden van Qui Vive M012-1 werden wel uitgeroepen tot de winnaar van de Sportiviteitsprijs. Deze prijs werd met groot enthousiasme in ontvangst genomen.

Al met al was het NK een mooie ervaring, waar met trots op teruggekeken kan worden. De deelname aan het uitstekende georganiseerde toernooi werd mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van Duoplant, waarvoor grote dank namens speelsters, ouders en begeleiding. Het geslaagde seizoen van de M012-1 wordt afgesloten met het Regenboogtoernooi van Qui Vive op zondag 23 juni.

Foto aangeleverd.