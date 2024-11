Pieten-training en diploma voor alle Qui Vive Stokstaartjes

Uithoorn – Afgelopen zondag was alweer de laatste hockeytraining van dit Stokstaartjes-blok op QV. Begin september begon weer een enthousiaste groep kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud aan de Stokstaartjestrainingen en afgelopen zondag was alweer de afsluitende training en kregen de kinderen hun diploma.

Acht weken lang maakten de kinderen weer spelenderwijs kennis met het hockeyspelletje. Sommige kinderen waren al bekend op Qui Vive omdat ze al meerdere Stokstaartjesblokken gehockeyd hadden maar voor een heleboel kinderen was het ook helemaal nieuw. Sommigen kwamen samen met een vriendje of vriendinnetje en anderen kwamen alleen en maakten op deze manier juist weer nieuwe vriendjes gezien ze iedere week in een vast groepje gingen hockeyen. Een gezellige manier om de zondagochtend sportief te beginnen. Ook voor de ouders was het leuk om naast het veld met een kopje koffie in de hand hun zoon/dochter lekker in de weer te zien gaan. Tijdens de trainingen deden de kinderen veel leuke oefeningen in circuitvorm waarbij ze spelenderwijs met allerlei hockey-oefeningen/spelletjes in aanraking kwamen.

De laatste training stond in het teken van een Pietentraining. Veel kinderen waren verkleed als Piet en de trainsters hadden allemaal hockey-oefeningen met een Pieten-thema bedacht. Met een gezellig muziekje op de achtergrond, was het weer een feestje. Zeker toen de training ook nog werd afgesloten met een partijtje tegen de trainsters, waarbij de kinderen wisten te winnen.

Na afloop van deze laatste najaarstraining mochten de Stokstaartjes een welverdiend diploma in ontvangst nemen en gingen zij met hun trainsters op de foto. Naast alle Stokstaartjes zijn ook alle (jeugd) trainers van de zondagochtend (Alex, Emma, Fem, Tara, Feline, Olivia, Norah, Faraiisha, Milou en Martijn) in het zonnetje gezet want zonder (jeugd)trainers zijn er geen trainingen. Qui Vive is ontzettend blij met alle jeugdtrainers die zich, naast alle vaste trainers, in het weekend en/of door de weeks zo inzetten om de jeugd te leren hockeyen.

