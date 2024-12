Organisatie in startblokken voor ‘Uithoorns Mooiste’

Uithoorn – Het grootste sportieve evenement van Uithoorn, ‘Uithoorns Mooiste’, vindt zondag 26 januari voor de 41e keer plaats. De organisatie ligt traditioneel in handen van atletiekvereniging AKU.

Voorbereidingen

De wedstrijdcommissie is in al oktober begonnen met de voorbereidingen om er een geweldige sporthappening van te maken. De animo voor deelname aan hardloopevenementen is groeiende en de verwachting is, dat er tussen de 1.300 en 1.400 lopers aan de start zullen verschijnen. ‘Uithoorns Mooiste’ is de vierde loop van in totaal negen loopevenementen van het Zorg & Zekerheidscircuit, al meer dan 25 jaar de grote sponsor van het circuit dat jaarlijks weer vele enthousiaste lopers mag verwelkomen.

Parcours

Ook dit jaar kunnen de lopers rekenen op een uitdagend en veilig parcours langs veel mooie plekken in Uithoorn en De Kwakel. De organisatie heeft de parcoursen van de 5 en 10 kilometer op een aantal punten verrassend en interessant aangepast. De deelnemers aan de 5 kilometer zullen via de Poelweg een langstuk door een kas van kwekerij de Noordpoel afleggen en de tijdens de 10 kilometer zal door het nieuwe Legmeerbos worden gelopen. Op de lange afstand volgen de lopers weer het kronkelende fietspad langs de Amstel. De meer dan 50 verkeers-regelaars van AKU zorgen ervoor, dat het parcours voor lopers en verkeersgebruikers veilig is.

Vermeldenswaard is, dat op elke 100e deelnemer aan één van de lange afstanden een heerlijk slagroomtaart wacht van Bakkerij Westerbos/Mens. Voor de winnaars van de 10 Engelse mijl bij de mannen en de vrouwen ligt een voucher van € 250,– klaar, te besteden in een huisje op vakantiepark De IJsvogel in Voorthuizen. Daarnaast wordt voorafgaand aan de gezinsloop van 1 km voor de jeugd een warming-up georganiseerd, is er muziek onderweg en is er voor alle lopers een speciale herinnering.

Scholierenchallenge

De organisatie wil graag de jeugd stimuleren en uitdagen om deel te nemen aan ‘Uithoorns Mooiste’. De organisatie laat weten: “Het is belangrijk voor jeugd om te bewegen en om te ervaren dat hardlopen met leeftijdgenoten leuk is. Daarom worden alle scholen van het voortgezet onderwijs in de regio uitgedaagd om met een speciale scholierenkorting van 50% met minimaal 20 leerlingen per team aan de scholierenchallenge mee te doen. Een team kan zich zowel voor de 5 en 10 km aanmelden. Een team kan tot 12 januari aangemeld worden via contact@uithoornsmooiste.nl. De definitieve lijst met deelnemers kan tot 22 januari worden doorgegeven.”

Businessloop

Dit jaar maakt een Businessloop weer onderdeel uit van ‘Uithoorns Mooiste’. Bedrijven, organisaties, instellingen en (sport)verenigingen kunnen zowel op de 5 en 10 kilometer een team van vijf personen mee laten doen. De teams worden ontvangen in het clubhuis van AKU en daar krijgen zij voor de loop koffie of thee na afloop een heerlijke lunch.

Elke deelnemer ontvangt na afloop een foto van het team. Voor de drie eerst aankomende teams bij de twee afstanden zijn er mooie prijzen te verdienen. Teams kunnen zich aanmelden voor de businessloop door een bericht te sturen naar businessloopum@gmail.com. Voor vragen en informatie: mkruytbergkamp@gmail.com.

Voorinschrijven

Je kunt je nu al individueel inschrijven voor een van de bovengenoemde afstanden via www.inschrijven.nl. Inschrijven is ook nog mogelijk op de dag van de loop.

Parkeren

De organisatie zorgt ervoor, dat alle deelnemers dicht bij de start- en finishplek hun auto kunnen parkeren. Naast de grote parkeerplaatsen bij Sportpark De Randhoorn stellen een aantal bedrijven aan de Noorddammerweg en Randweg hun terrein beschikbaar om auto’s te parkeren. Van Schie, grond- weg- en waterbouw in Mijdrecht, zorgt er ook dit jaar weer voor dat alle deelnemers en toeschouwers die hun auto parkeren langs de Noorddammerweg en bij deze bedrijven aan de Noorddammerweg en Randweg via een brug over het water direkt naar de start-/finishplek kunnen lopen.

Foto is aangeleverd.