Oliebollenactie voor De Biezenwaard groot succes

Regio – Veel mensen uit Amstelhoek en Uithoorn hebben oudejaarsdag 2024 oliebollen gekocht in Buurthuis ‘Ons Streven’ in Amstelhoek. En met een speciale reden! De opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel. Dit keer was de opbrengst bestemd voor kinderhospice De Biezenwaard.

Het is het vierde jaar op rij dat de vrijwilligers dit doen, maar hoe zijn ze hier toe gekomen? De familie Spanbroek uit de Amstelhoek begon hiermee vier jaar geleden toen de 12-jarige dochter van hun vrienden, Marc en Angelique Hoetmer, werd getroffen door leukemie. Ze besloten toen een oliebollenactie te houden en de opbrengst te doneren aan stichting KiKa, die kinderkanker de wereld uit wil helpen. Het bleef niet bij die éne keer, het jaar daarna bakten zowel de familie Spanbroek als de familie Hoetmer samen de oliebollen onder het motto samen sterkt! De opbrengsten gingen achtereenvolgens naar goede doelen die beide families nauw aan het hart liggen, zoals het Emma kinderziekenhuis en stichting Make-A-Wish.

Kinderhospice

Dit jaar kozen beide families voor een plaatselijk goed doel, kinderhospice De Biezenwaard, omdat dit relatief onbekend is bij de inwoners van Amstelhoek en Uithoorn. Het was voor beide families dan ook heel leuk om te horen dat door de oliebollenactie er meer bekendheid is gekomen voor De Biezenwaard.

De Biezenwaard is een zorginstelling waarbij kinderen met een ernstige en/of chronisch aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Hier zijn continue gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig.

Cheque

Afgelopen woensdagmiddag was het zover, beide families werden heel hartelijk ontvangen door verzorgenden en kindjes in De Biezenwaard. Samen hebben zij de cheque met de totale opbrengst van € 3550,– overhandigd en ging het hele stel op de foto als mooie herinnering. Het geld gaat gebruikt worden voor o.a. een speeltoestel op de buitenplaats wat hoognodig aan vervanging toe is. De verzorgers hadden op hun beurt als dank voor alle oliebollenbakkers mooie tulpen met een lekker drankje voor thuis.

Trots

Beide families mogen terecht trots zijn op het behaalde resultaat maar willen benadrukken dat dit niet mogelijk zou zijn geweest zonder de sponsors die een eervolle vermelding verdienen! Greg Snack’s uit De Kwakel sponsorde de bakolie, bakkerij Vooges uit Aalsmeer de oliebollenmix en de krenten en bakkerij Het Stoepje van de markt op het Amstelplein de papieren zakken. Op de verkoopdag zelf zorgde feestwinkel Backstage Dani uit Uithoorn voor de aankleding met ballonnen en de prachtige schorten met leuke teksten en Fa. Uithol zorgde voor een marktkraam. Een mooie actie om tevreden op terug te kijken!

Vanwege de privacy zijn de gezichtjes van enkele kindjes op de foto onherkenbaar gemaakt.

Foto: Jan Uithol.