Ochtendfietstocht met de boswachter

Amstelland – Fiets op zondagochtend 15 april om 9.00 uur mee met de boswachter. Fietsend door het Amsterdamse Bos, kom je veel mooie plekken tegen. Met een boswachter op fietstocht zie je zoveel meer.

Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. De fietstocht is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar met een eigen fiets. De start is bij De Boswinkel en de kosten zijn € 5,- per persoon. Graag gepast en contant te betalen.

Aanmelden kan via 020-456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.