Nieuwe natuurgidsen

Regio – dD IVN-afdeling is weer veel natuurgidsen rijker zijn. De deelnemers volgden anderhalf jaar een intensieve nartuurgidsenopleiding. In hun laatste opleidingsmaand hebben de cursisten laten zien dat zij volwaardige natuurgidsen zijn geworden door op hun onderzoeksterrein een excursie te geven aan medecursisten, begeleiders en genodigden. En dan op zaterdag 6 juli was de feestelijke diploma-uitreiking in het Spoorhuis in Vinkeveen.

Ze kijken terug op een fijne en enthousiaste groep cursisten die graag wilde leren. Onze nieuwe vaste locatie voor de theorielessen was het NME-centrum in Wilnis Er zijn vele buitenexcursies op de zaterdagmorgen georganiseerd. Zo werden de gidsvaardigheden geoefend en vele natuurgebieden bezocht om kennis op te doen van de natuur en het landschap.

De cursisten verzorgden zelf tijdens de theorie-avonden een natuurmoment over persoonlijke natuurbeleving en hielden een 5-minutenpraatje over een onderwerp uit de natuur dat hen boeit.

De IVN Natuurgidsen zijn nu gediplomeerd en gaan zelf het veld in om iedereen die het leuk vindt te vertellen over en te laten genieten van de natuur in onze regio. Heeft u interesse in het aanbod van IVN De Ronde Venen & Uithoorn, kijk dan eens op onze website. www.ivn-drvu.nl

Foto: aangeleverd