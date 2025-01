Moeizame zege Legmeervogels

Uithoorn – De honderden supporters aanwezig bij het duel tussen Legmeervogels en Elinkwijk moesten tot de 70e minuut wachten op een treffer van hun club. Op aangeven van Derk Streefkerk schoot Camiel Schouten de 1-0 tegen het net. Legmeervogels had ook in dit duel moeite met scoren.

Zo had Derk Streefkerk eigenlijk al in de eerste minuut de score moeten openen. Een bal van achteruit van Sven van Beek bereikte Jayden Zschuschen, die op zijn beurt zijn directe tegenstander zijn hielen liet zien. Diens voorzet op maat werd echter niet goed verwerkt door Streefkerk. Dit zou het verhaal van de hele wedstrijd worden: Legmeervogels creëerde talrijke kansen, maar wist niet te scoren. Op deze manier maak je het jezelf moeilijk en blijft de tegenstander geloven dat er iets te halen valt.

Naast de kans van Derk Streefkerk in de eerste minuut was ook Jayden Zschuschen dicht bij een treffer. Op aangeven van Jordy Nieuwendijk kwam de inzet van Zschuschen via de onderkant van de lat weer terug in het veld. Dit waren twee 100% kansen om op voorsprong te komen voor Legmeervogels. Verdedigend stond het wel goed bij Legmeervogels; Sven van Beek en Robin Wakkers vormden een stevig fundament in het hart van de verdediging van de Vogels.

Grote kansen

In de 22e en 23e minuut waren er weer twee grote kansen voor Geel-Blauw. Streefkerk stond één-op-één met de doelman van Elinkwijk en een kopkans van Sven van Beek leverde voor Legmeervogels weer geen treffer op. Enkele ogenblikken later volgde een stevige overtreding van Jordi Grilk op Sven van Beek van Legmeervogels. Deze overtreding werd door scheidsrechter Felix Lang beoordeeld als goed voor een rode kaart. Elinkwijk moest dus 60 minuten verder met tien man. In het vervolg van het duel werd elke overtreding van een Legmeervogels-speler aangegrepen om met veel kabaal door te rollen en te vragen om een rode kaart. Dit verhoogde de sfeer in het veld zeker niet. Vlak voor het rustsignaal kregen Jayden Zschuschen, Camiel Schouten en weer Derk Streefkerk de kans om van dichtbij te scoren. Deze keer stonden paal en lat een treffer in de weg. Dat het bij rust nog 0-0 stond, had Legmeervogels geheel aan zichzelf te wijten.

Overwicht

Het overwicht van Legmeervogels was in de tweede helft weer overweldigend, maar ook nu ging het scoren voor Geel-Blauw heel moeilijk. Een vrije trap van Youri Habing werd fraai door de Elinkwijk-doelman uit de kruising geplukt. Dan, eindelijk in de 70ste minuut, was het raak. Deze 1-0 werd ook gelijk de eindstand. Als de scheidsrechter de balans opmaakt, ziet hij dat hij Legmeervogels vier keer geel heeft gegeven, Elinkwijk zeven keer en ook een rode kaart voor Elinkwijk heeft genoteerd.

Door de winst van Legmeervogels op Elinkwijk en het gelijkspel van De Bilt thuis tegen FC Breukelen (1-1), heeft Legmeervogels de eerste plaats overgenomen van FC De Bilt. Deze koppositie gaat Legmeervogels aanstaande zaterdag verdedigen als de spelers van Legmeervogels met eigen vervoer afreizen naar PVCV Sportpark Fletiomare Oost, Europaweg 52, Vleuten. Het duel PVCV tegen Legmeervogels begint om 14.30 uur.

Foto: archief