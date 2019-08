Meer (wilde) bloemen in heel Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeente is volop aan de slag met de vele ideeën die inwoners aangedragen hebben ter verfraaiing van de buiten-recreatie. Er zijn in totaal 38 voorstellen geselecteerd en deze gaan in het najaar uitgevoerd worden. Zo komen er bankjes langs het Corry Vonkpad in Kudelstaart en langs de sloot bij de Lunalaan in de Hornmeer en gaan enkele openbare zwemtrappen geplaatst worden om een duik te kunnen nemen in de Westeinderplassen.

Voetbalkooi en speelhuisje

Verder wordt het verharde speelveld in de Baccarastraat voorzien van een voetbalkooi eb wordt op het Surfeiland bij het houten speelschip, een speelhuisje met glijbaan neergezet voor de allerkleinste bezoekers.

Vrolijk en kleurrijk

Ook heeft een groot aantal inwoners aangegeven dat er behoefte is aan meer (wilde) bloemen in de bermen, op grasveldjes en in wijken. Niet alleen omdat het vrolijk en kleurrijk is, maar ook om bijen en vlinders een handje te helpen. Aan het eind van dit jaar en begin volgend jaar gaat de gemeente flink zaaien en planten in heel Aalsmeer.

Foto: Gemeente Aalsmeer