Loting Tour de Kwakel￼

De Kwakel – Met het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen hebben we dit jaar een sportieve zomer. 95 enthousiastelingen uit De Kwakel en omstreken hebben besloten hun zomer nóg even sportiever te maken. Zij nemen deel aan het oudste Tourspel van Nederland, de Tour de Kwakel. De eerste keer dat de deelnemers samenkomen is traditiegetrouw de woensdagavond voor de Tourstart, voor de loting van de ploegen.

Tijdens de loting worden de deelnemers in ploegen van vijf verdeeld. Daarbij is de eindstand van vorig jaar bepalend voor de plaatsing van dit jaar. De ploegnamen hebben dit jaar een Olympisch tintje. Het zijn sporten of onderdelen van sporten die deze zomer in Parijs op de agenda staan. Zo mag winnaar van vorig jaar Jan van Schie dit jaar zijn ploeg ‘Gemengd dubbelspel’ aanvoeren. Zesvoudig Tourwinnaar Eric Zethof leidt zijn ploeg ‘Vier met stuurman’ vanaf de boeg. Witte trui van vorig jaar Mike van Wees zal met een ‘hink-stap-sprong’ een poging gaan doen dit jaar het podium te bereiken.

Wie deze kopmannen in hun ploeg krijgen weten zij woensdag 26 juni rond 20:30. ’t Tourhome opent om 20:00 haar deuren, op de inmiddels vertrouwde plek in Dorphuis de Quakel. De momenteel gaande verbouwing van het Dorphuis zal wellicht op sommige momenten enige flexibiliteit vragen van de Tourdirectie en deelnemers. Maar beheerder Edward Verburg heeft er alles aan gedaan ons plekje dit jaar weer veilig te stellen. Zijn naam zit dit jaar voor het eerst ook in de koker bij de loting. Kortom, geen enkele reden om 26 juni niet even een kijkje te komen nemen bij de loting.

Foto: aangeleverd