Klimaattuin NME-centrum De Woudreus officieel geopend

De Ronde Venen – Uithoorn – De Klimaattuin van NME-centrum De Woudreus is feestelijk geopend door wethouder Maarten van der Greft, Stef Meijs (programmamanager klimaatadaptatie bij de provincie Utrecht) en Marga van den Hurk (Gebiedsregisseur Klimaatadaptatie van het waterschap Amstel Gooi en Vecht). De voorbeeldtuin is een plek waar inwoners inspiratie kunnen opdoen om hun eigen tuinen en buitenruimtes duurzamer en klimaatbestendiger te maken. De opening vond plaats op 26 september.

De officiële opening vond plaats buiten bij de poortdeur van de klimaattuin. Met 2 interactieve handelingen werd de tuin geopend. In één beweging trokken Van den Hurk en Meijs elk aan de uiteinden van een groen lint, waardoor de poortdeur naar de klimaattuin vrijkwam. Vervolgens was het aan Van der Greft om met de sleutel de deur te openen, waarna alle genodigden de klimmaattuin betraden.

Marlou Bours, adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie van NME-centrum De Woudreus over de klimaattuin: “De Klimaattuin is een unieke plek. Inwoners zien en ervaren hoe ze hun tuin kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Zo worden er voorbeelden voor het opslaan en infiltreren van regenwater getoond zoals een regenwaterschutting en een wadi, dat is een ondiepe natuurlijke waterberging. Ook zien ze welke planten het goed doen in een klimaatbestendige tuin en is er informatie verkrijgbaar over het aanleggen van een groen dak”.

Voorbeelden van waterdoorlatende verhardingen

In de tuin zijn verschillende soorten waterdoorlatende verhardingen, bijvoorbeeld de ZOAK-klinkers (Zeer Open Afval Keramiek). Deze klinkers zorgen ervoor dat regenwater goed kan wegstromen. Een ander voorbeeld is een halfverharding van perzikpitten. Perzikpitten gaan zeker 20 jaar mee, een mooi onderhoudsvrij alternatief voor houtsnippers die maar een jaar meegaan. De Woudreus is daarmee een bijzondere plek in Wilnis en omgeving. Praktische aanpassingen aan een veranderend klimaat worden in de klimaattuin op een laagdrempelige manier getoond.

Wethouder Maarten van der Greft (Openbare Ruimte): “Over het initiatief en resultaat van de inspiratietuin van De Woudreus zijn wij als gemeente enthousiast. Het is een tuin waar niet alleen planten groeien maar ook waar inwoners ideeën kunnen opdoen. Tuincoaches kunnen onze inwoners adviseren hoe zij hun tuin kunnen omtoveren tot een fijne groene omgeving, waar het ook in een hete zomer goed uit te houden is. Deze tuin is een plek waar we bewust worden van onze omgeving en leren we hoe we die klimaatbestendiger kunnen maken”.

Klimaatverandering vraagt om aanpassing

En dat is nodig. Klimaatverandering vraagt om aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan hevige regenbuien, hittegolven en droogte. Niet alleen overheden, maar ook inwoners en bedrijven kunnen wat doen om overstroming van straten en kelders en verdroging van de bodem te voorkomen. Het grootste deel van de grond in steden en dorpen is immers eigen bezit. In eigen tuin is veel mogelijk om regenwater op te vangen en vast te houden.

Realisatie klimaattuin

Financiering voor de Klimaattuin kwam van de provincie Utrecht, de Gemeente De Ronde Venen en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Rabobank Rijn en Veenstromen, Lionsclub Vinkeveen Waverveen en Van Walraven. Daarnaast hebben vrijwilligers van De Woudreus en IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn geholpen met de werkzaamheden.

Foto gemeente De Ronde Venen