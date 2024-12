Kerstmarkt in Wilnis

Regio – Op zaterdag 14 december is er van 10.00 uur tot 15.00 uur een kerstmarkt in De Schakel achter de Ontmoetingskerk in Wilnis. Te koop zijn kerststukjes, kerstversiering (oud, nieuw en zelfgemaakt), heerlijke koekjes, cakes en taarten. En natuurlijk de prachtige fotokaarten van Marrie den Braber. Er is een tentoonstelling van theepotjes en kerstquilts en beelden. Uiteraard staan de koffie en chocolademelk klaar. Voor de lekkere trek is er heerlijke huisgemaakte erwtensoep.

De opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor de schoolspullenactie van het Armoedefonds. Opgroeien in armoede betekent dat je minder mogelijkheden hebt dan je leeftijdsgenootjes. En dat heeft invloed op school. Niet alle kinderen die naar de brugklas gaan, hebben thuis voldoende geld voor schoolspullen. Denk aan een rugzak, rekenmachine, schriften of een agenda. Voor sommige kinderen is het zelfs zo erg dat ze zonder ontbijt of met een lege broodtrommel naar school moeten. Dat heeft invloed op hun schoolprestaties. Met de Schoolspullenactie helpen we kinderen die opgroeien in armoede en voor het eerst naar de brugklas gaan. Zij ontvangen, via lokale armoedehulporganisaties, een Schoolspullenpas ter waarde van € 50,–.

