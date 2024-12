Kerstconcerten Amstel Gospel Choir

Amstelveen – De St. Urbanuskerk in Bovenkerk wordt zondag 15 december omgetoverd in kerstsferen met een tweetal kerstconcerten van Amstel Gospel Choir. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de avondvoorstelling. Het matinee is inmiddels uitverkocht. Kom in die heerlijke, warme kerstsfeer met Amstel Gospel Choir. Dit meest swingende gospelkoor uit Amstelveen zal met warme, betoverende klanken van Kerstmis tijdens A Soulful Christmas het publiek weer volledig in kerstsfeer brengen met tijdloze kerstklassiekers en nieuwe, verrassende, swingende nummers.

Jong en oud zijn van harte welkom om te komen genieten van de energie en geweldige zang van dit enthousiaste koor waarbij het bijna niet mogelijk is om stil te blijven zitten! Een bijzonder gastoptreden zal worden verzorgd door a capella/close harmony Grof Volkoor’n uit Amstelveen.

Kaarten voor de avondvoorstelling (aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur à 19,- Euro (inclusief een pauzedrankje) zijn verkrijgbaar via www.amstelgospel.nl of bel met 06-30163324 (ook voor meer informatie). Uiteraard worden plaatsen gereserveerd voor scootmobiel of rolstoel, gelieve dit aan het koor te laten weten via amstelgospelchoir@gmail.com

Foto: aangeleverd