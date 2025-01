Jonge topmusici geven nieuwjaarsconcert in Vinkeveen

Vinkeveen – Een bijzonder concert vindt zondag 2 februari plaats en wordt door de stichting Klassiek in De Ronde Venen georganiseerd. Dit concert begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Gereformeerde Kerk De Morgenster aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. Kaarten kosten € 18,–, inclusief een drankje naar keuze, en zijn te reserveren via www.klassiekinderondevenen.nl of kunnen op de uitvoeringsdag vanaf 14.00 uur aan de zaal worden gekocht. Kinderen tot en met 16 jaar hebben vrij toegang.

De uitvoering is inmiddels een traditie en wordt uitgevoerd door jonge talentvolle musici. Dit keer door onder meer leerlingen van de Stichting Muziektalent Almere. De stichting ontdekt, ontwikkelt en stimuleert jong muzikaal talent tot en met 18 jaar in de stad Almere. Zij biedt deze jonge muzikanten een professioneel opleidingstraject aan op weg naar het conservatorium, met diverse disciplines.

Bezoekers zullen genieten van het spel van de 14-jarige Cathy Zhang met muziek van A. Corelli op blokfluit, Andy Shen (13 jaar) met prachtige pianocomposities van Glinka en Chopin en zelfs van een pianotrio van J. Haydn, uitgevoerd door Andy Shen, Malika Allarverdieva (viool, 14 jaar) en Jonathan van Ingen (cello, 15 jaar). De pianobegeleiding is door docent Irina Bogdanova. Naast de leerlingen van deze stichting zijn er nog twee bijzondere deelnemers aan dit concert: de 16-jarige violiste Elizabeth Ruhadze en de even oude Oekraïense pianiste Sofia Dorosh. Elizabeth studeerde in Amsterdam bij de bekende docent en componist Hans Scheepers. Sinds 2018 studeert zij bij zowel Julia Dinerstein als Igor Ruhadze aan het Young Talents Muziekinstituut Hellendaal van het Rotterdams Conservatorium. Elizabeth is laureaat van verschillende Nederlandse wedstrijden, waaronder de Amstelveense Vioolwedstrijd, het Prinses Christina Concours en het Jong Talent Concours Maassluis.

Sofia Dorosh is een Oekraïense pianiste, die momenteel in Nederland woont en studeert. Zij is een leerling van Tatiana Abaieva aan de Davidsbundler muziekacademie in Den Haag. Sofia is laureaat en winnaar van vele Oekraïense internationale concoursen sinds 2016. In 2022 won zij de eerste prijs op de Internationale Piano Competitie Rudolf Kehrer.

Voor meer informatie: telefoon 06 – 4648 3157.

Foto: Jonge topmusici geven een nieuwjaarsconcert in Vinkeveen. Foto is aangeleverd.