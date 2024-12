Jeffrey Schenk start 2025 met mooie Liedjes in Mijdrecht

Mijdrecht – Wie kent ze niet, al die mooie liedjes in onze eigen moerstaal. Jeffrey Schenk neemt je op uitnodiging van CultuurHuis Mijdrecht 18 januari in ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, Mijdrecht, mee op een reis door de afgelopen 40 jaar en misschien nog wel wat verder terug, naar de allermooiste hits. Hits van Hazes, Neyman, Sonneveld, Boeijen en ga zo maar door. Je (her)kent ze allemaal en ze komen allemaal voorbij in deze voorstelling. En bij alle liedjes zul je denken: oh ja, weet je nog van toen. Dat is het mooie aan muziek en zeker aan muziek in onze eigen taal. Er kleeft altijd een herinnering aan.

Jeffrey Schenk: “Bijna 20 jaar geleden in Café Bolle Jan in Amsterdam kreeg ik van René Froger en zijn inmiddels overleden vader bolle Jan de kans om het vak te leren. Te entertainen en vooral om emotie over te brengen. Het verhaal vertellen. Ik heb het daar veertien jaar volgehouden om als vaste zanger het publiek te vermaken en te ontroeren.“ Er volgden optredens in binnen- en buitenland. Vrij snel ook samen met anderen. Studio-opnames en concerten met Cor Bakker groeiden uit tot een innige vriendschap. Ook stond Jeffrey in de allerlaatste aflevering van ‘The Voice of Holland’ (2022).

Hoe dit verder is gegaan, zijn avonturen in Amsterdam bij Café Bolle Jan, de duetjes met Paul de Leeuw, zijn samenwerking met Macy uit ‘The Bold and The Beautifiul’. Talloze andere anekdotes ga je zeker horen in deze voorstelling, want al deze verhalen hebben stuk voor stuk te maken met het ontstaan van deze voorstelling. “Mijn hart ligt in het theater, ondanks dat ik zoveel andere dingen heb gedaan, van feesttent tot Johan Cruijff Arena en van huiskamer tot aan studentenfeesten. Het theater, en vooral die intieme sfeer, blijft voor mij het allermooiste.”

Zaterdag 18 januari wordt een ultieme theateravond voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek, waarin Jeffrey Schenk onder begeleiding van pianist Charlotte Hebels terug gaat naar de basis. Naar de melodie en de tekst van een mooi liedje. Een ultieme theateravond voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek. Kaarten € 12,50 via de website www.cultuurhuismijdrecht.nl en € 15,– aan de zaal.

De Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief dat het voor elkaar wil krijgen in eigen dorp oftewel ‘om de hoek’ te kunnen genieten van theater, film en muziek. De stichting werd oktober 2022 opgericht en heeft als doel het bevorderen van culturele activiteiten door het organiseren van culturele evenementen en/of activiteiten en het stimuleren van initiatieven hiertoe. De stichting heeft geen winstoogmerk en bestuurders ontvangen geen beloning.

Meer informatie: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: Jeffrey Schenk met mooie liedjes in Mijdrecht. Foto is aangeleverd.