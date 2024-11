Janneke de Bijl neemt ons mee op een treinreis vol verhalen

Regio – In ‘Doet u ook mensen?’ wil Janneke de Bijl meer dan ons een avondje laten grinniken over haar getob en geworstel met het leven. Ze heeft haar stijl een behoorlijke update gegeven. Was zij in haar twee voorgaande programma’s nog een zwaarmoedige stand-up comedian die zich verwonderde over haar omgeving en zichzelf, nu is ze buiten haar comfortzone gestapt.

Met een decor van een treincoupé biedt ze tijdens de treinreis enkele stevige lussen waaraan we ons kunnen vasthouden. De belangrijkste daarvan is haar relatie met haar ‘dwarse’ vader, of beter gezegd, het verhaal over zijn dood en wat dat met haar deed. Maar ze heeft ook luchtige verhalen over haar relatie met haar vriend, over de mensen uit het dorp waarin zij sinds kort woont, haar vriendinnen en haar onbedwingbare behoefte de reddende engel uit te hangen voor dieren en mensen. Tobbend vraagt zij zich af wat geluk is en of je geluk er niet gewoon moet laten zíjn, het te omarmen, in plaats van ervan uit te gaan ‘dat het toch weer overdrijft’.

Theater Piet Mondriaan. Zaterdag 30 november 2024. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl.

Foto: Merlijn Doomernik.