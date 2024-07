Jaarlijks kooruitje  van “De Dekselse Meiden”

Regio – Huisvrouwenkoor “De Dekselse Meiden” is een gezellige diversiteit van dames die graag uit volle borst zingen in buurthuizen, Seniorenverenigingen, privéfeesten, Zorgcentra en (bijna) alles wat op hun pad komt. Het koor staat onder leiding van de vrolijke noot Louise Prins, die het koor muzikaal begeleid met haar accordeon.

De start van dit jaarlijkse uitje van “De Dekselse Meiden” begon met een puzzelfietstocht met als eindpunt Buurderij van Dam in Wilnis. Daar aangekomen stond een heerlijke broodmaaltijd klaar die was verzorgd door twee Dekselse Meiden. Buurderij van Dam in Wilnis is een prachtige locatie waar mensen met een beperking werkzaam zijn. Christel is de drijvende kracht achter dit project. Op deze unieke locatie hebben “De Dekselse Meiden” elkaar in opdracht moeten portretteren wat de nodige hilariteit teweegbracht. Na afloop hebben “De Dekselse Meiden” een mini optreden gegeven met als hoogtepunt het nummer de Engelbewaarder. Daarbij ging iedereen uit zijn bol. Tevens is er een donatie gedaan in de fooienpot van de cliënten voor de gastvrijheid. Het was een geslaagde middag en de weergoden werkten mee. Na afloop gingen “De Dekselse Meiden” op de fiets/auto richting Bowlingbaan te Mijdrecht om hun jaarlijks uitje te beëindigen met een bowlingwedstrijd en een etentje. Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde dag.

