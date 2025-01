IVN-lezing in Wilnis: eendenkooi in beeld

Wilnis – Eendenkooien hebben altijd iets mysterieus. Ze zijn er, maar ze zijn altijd wat verstopt. Velen weten dat ergens vlakbij De Ronde Venen een eendenkooi moet zijn. Maar wie heeft hem ooit gezien? Wie is er ooit binnen geweest? Is het eigenlijk wel een kooi?

Dinsdag 4 februari geven Suzan Sijmonsma en Hans van Looveren van 20.00 tot 22.00 uur lezing over de eendenkooi in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Vrijwillige bijdrage € 2,50. Informatie: Catherine van de Graaf, tel. 06 – 5571 5014.

In deze lezing geven gepassioneerde vrijwilligers van Natuurmonumenten inzicht in de eeuwenoude eendenjacht. Eenden bejagen was een beproefde methode voor onze voorouders om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze ontwikkelden langzaamaan de eendenkooi als een vangtechniek die enkele eeuwen stand hield. Ontdek via hen het verborgen juweel van het Utrechtse landschap: de ruim 200 jaar oude eendenkooi Breukeleveen! Leer het authentieke kooikershuisje en het rijke kooibos kennen. Deze eendenkooi is gelegen in het polderlandschap tussen Tienhoven en Hollandsche Rading, een gebied met een rijke historie en een fascinerende schoonheid. Sijmonsma en Van Looveren vertellen over de geschiedenis, de eendenkooi en het landschap. Deelnemers aan de lezing kunnen aanvullend een excursie naar de eendenkooi volgen, de zaterdag na de lezing in de middag.

Op de foto: Eendenkooien hebben altijd iets mysterieus. Foto is aangeleverd.