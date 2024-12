Gratis webinar met tips voor culinair kerstongemak

De Ronde Venen – Tijdens de kerstdagen pakken veel mensen uit. Het is een groot feest en er wordt heerlijk gekookt. Vaak krijgen mensen na al het heerlijke eten last van een opgeblazen gevoel, misselijkheid of slapeloosheid. Maar hoe pak je deze ongemakkelijkheden nu aan?

Annette ter Heijden, ex-topsporter en kPNI orthomoleculair therapeut, geeft dinsdag 12 december om 20.00 uur een gratis webinar waarin ze tips deelt voor een heldere kerst. Aanmelden is gratis en mogelijk via www.fysikosvoeding.nl/webinar. Voorafgaand aan het webinar ontvangen deelnemers een e-mail met link naar de livestream (ter attentie: controleer je spambox).

Annette vertelt: ‘Voor veel mensen bestaan de kerstdagen uit lekker en overmatig eten. Suikers, alcohol, maar ook koolhydraten komen rijkelijk je lichaam binnen en moeten ook afgebroken worden. Hierdoor kunnen de maag en lever het zwaar krijgen. Daarnaast zijn er van de darm ook vele reacties bekend zoals diarree, constipatie, winden, krampen of bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel.‘

Zij vervolgt: ‘Juist op de dagen waar je veel binnen zit, is het belangrijk om meer te bewegen dan je anders zou doen. Beweeg een half uurtje tot drie kwartier voor het eten. Heb je al last van maagproblemen? Drink met regelmaat een kop thee met rozemarijn en tijm of een glas met aloë vera. Mochten de maagproblemen al erger zijn dan adviseer ik om water met citroen te drinken of diverse kruiden zoals grote engelwortel, karwijvrucht of kamillebloem in de thee te doen.’

Voor meer informatie: annette@fysikosvoeding.nl of bel 06 4782 2108.

Op de foto: Annette ter Heijden. Foto is aangeleverd.