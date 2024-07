Fred Klijn heerst in Tour de Kwakel

De Kwakel – In de Tour de France lijkt het gevecht om de eindzege beslecht. Tadej Pogacar was heer en meester in de Pyreneeën afgelopen weekend en heeft een ruime voorsprong op zijn naaste belagers. Voor Fred Klijn in de Tour de Kwakel kan hetzelfde gezegd worden.

Cynthia Peek mocht de trui deze week nog één dag overnemen van Fred. Echter waar Fred vorige week na een diskwalificatie 2 punten verloor, won hij er nu 3 na de dubbele diskwalificatie in de rit van donderdag. Daarmee nam hij een voorsprong die hij in het weekend alleen maar verder uit zou bouwen.

Het weekend dat begon met een ouderwets gezellige vrijdagavond in ’t Tourhome. Er was letterlijk en figuurlijk genoeg gespreksstof. De hapjes en drankjes waren bijna niet aan te slepen. Het was dan ook een goede vuurdoop voor de nieuwe toiletten die in Dorphuis de Quakel zijn gerealiseerd. Naarmate de avond vorderde werden de aanwezigen steeds langer van stof en het bleef dan ook nog lang gezellig.

Stof tot nadenken was er zaterdagmiddag in ’t Tourhome. Het was tijd voor de jaarlijkse Tour de Kwakel pubquiz. Met vragen als: welke wielrenner uit de Tour de France zit verstopt in het anagram JAM VERBRANDINGEN? En uit welk land komt Biniam Girmay? Mario van Schie wist zich weer te onderscheiden waar het op wielerkennis aankwam, en won de pubquiz voor de vierde keer in evenzoveel edities. Ditmaal met Joost Hogerwerf, ondersteunt door dochter Fien (zie foto). Een eervolle vermelding was er voor Henk Raadschelders en Adrie Voorn op de derde plaats. Adrie is dagelijks in ’t Tourhome te vinden. Niet alleen ’s avonds, maar ook ’s ochtends. Hij schrijft dan samen met Ria Verhoef de nieuwe standen op de scorelijsten.

De scorelijsten die dagelijks goed in de gaten gehouden worden door Jan van Alen. Het is Jans doel de grijze trui naar de finish te brengen, maar dat is een spannende aangelegenheid. Toine Bartels kent een ruimere voorsprong in het klassement voor de witte trui. Niet in de laatste plaats door het enorme aantal extra punten dat hij al behaalde. Toine draagt dan ook de rode trui, waardoor de normaal gesproken goed gebruinde Mike van Wees wat witjes ziet.

De gele petten zijn voor de ploeg Triathlon met Timo Kas, Tim Verlaan, Wery Koeleman, Krek van Leeuwen en Brian van der Belt. Joost Hogerwerf, kopman van ploeg Worstelen, gaat er nog steeds van uit dat zijn ploeg boven komt. Met een paar punten verschil tussen de top 3 lijkt het ploegenklassement dan ook het meest spannende klassement te worden in de laatste Tourweek.

Stand na 15e etappe

Fred Klijn 113

Timo Kas 106

Joris Voorn 106

Rode trui

Toine Bartels 31

Fred Klijn 29

Jeffrey Könst 28

Ploegenklassement

Triathlon 326

Worstelen 325

Polstokhoogspringen 321.

Foto: aangeleverd