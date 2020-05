Een halve school per dag, maar toch een beetje samen.

Uithoorn – Op Openbare Basisschool Toermalijn wordt er in deze vreemde tijd naast de ‘normale’ schoolvakken extra aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Na zoveel weken van social distancing is het voor de kinderen extra belangrijk om te werken aan het groepsgevoel. Ondanks het feit dat de kinderen met halve klassen tegelijk naar school komen, worden er veel gezamenlijk projecten gedaan. Zo is er afgelopen donderdag en vrijdag door alle leerlingen hard gewerkt aan een prachtig schilderij van krijt op het schoolplein. De kinderen die op donderdag naar school gaan zijn met het schilderij gestart en de kinderen van de vrijdag hebben dit af gemaakt. Alle leerkrachten zijn er ontzettend trots op hoe goed de kinderen hebben samengewerkt om tot dit resultaat te komen.